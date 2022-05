Milano, 19 mag. (LaPresse/AP) – Gli Oscar stanno tornando alla normalità. Dopo due anni di modifiche alle regole a causa della pandemia, inclusa la possibilità di far debuttare i film su un servizio di streaming, l’Academy ha deciso che i candidati all’Oscar dovranno essere nuovamente lanciati esclusivamente nelle sale cinematografiche. I film idonei possono essere presentati in anteprima nelle sale e su un servizio di streaming, ma la loro presenza nelle sale deve durare per un minimo di sette giorni consecutivi con almeno una proiezione al giorno “in una delle sei principali aree metropolitane qualificanti”. Le location sono ancora Los Angeles, New York, Chicago, Miami, Atlanta e la San Francisco Bay Area. Anche la finestra di ammissibilità è tornata all’anno solare standard.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata