Atene (Grecia), 19 mag. (LaPresse/AP) – E’ morto a 79 anni Vangelis, nome d’arte di Evangelos Odysseas Papathanassiou, compositore greco vincitore del premio Ooscar nel 1982 per la colonna sonora del film ‘Momenti di gloria’ di Hugh Hudson. Il premier greco Kyriakos Mitsotakis lo ha fatto sapere su Twitter, scrivendo che “Vangelis Papathanassiou non è più tra noi”, mentre i media locali hanno riferito che l’artista è morto in un ospedale francese ieri.

