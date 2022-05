Bruxelles, 18 mag. (LaPresse) – Nella riunione di oggi del Collegio dei commissari è stato raggiunto un accordo per prorogare per tutto il 2023 la clausola di salvaguardia che aveva sospeso le regole del Patto di Stabilità fino al dicembre 2022. Lo si apprende da fonti Ue. La Commissione si era riservata di prendere una decisione sul prolungamento dello stop alle regole di rientro del debito dopo la pubblicazione delle previsioni economiche di primavera, alla luce degli effetti del conflitto in Ucraina.

