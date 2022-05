Bruxelles, 18 mag. (LaPresse) – Per sostenere il piano di ricostruzione, la Commissione europea propone di istituire lo strumento “RebuildUkraine” come principale strumento giuridico per il sostegno dell’Unione europea, attraverso un mix di sovvenzioni e prestiti. Sarebbe incorporato nel bilancio dell’Ue – spiega la Commissione – garantendo così la trasparenza, la responsabilità e la sana gestione finanziaria di questa iniziativa, con un chiaro collegamento agli investimenti e alle riforme. Si baserebbe sull’esperienza dell’UE nell’ambito del meccanismo per la ripresa e la resilienza, ma si adatterebbe alle sfide senza precedenti della ricostruzione dell’Ucraina e dell’accompagnamento nel suo percorso europeo. Lo strumento stesso avrebbe una struttura di governance specifica che garantisce la piena titolarità dell’Ucraina.

