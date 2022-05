Roma, 18 mag. (LaPresse) – “Il regime di Kiev sta facendo di tutto per garantire che i civili, il personale militare e i militanti restino ad Azovstal e non se ne vadano”. Lo ha detto in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Lo riporta la Tass. Zakharova ha poi precisato che la Russia, fornisce assistenza medica a tutti i feriti, “che siano civili o militari”. –

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata