Roma, 18 mag. (LaPresse) – Vito Petrocelli lascia il gruppo M5S e approda a Cal. “Il gruppo Costituzione Ambiente Lavoro – Alternativa – PC – IDV accoglie il presidente Petrocelli, vittima della prepotenza governativa e della vigliaccheria delle forze parlamentari di maggioranza”, spiega il presidente del gruppo Cal in Senato, Mattia Crucioli. “Essere l’unica forza di opposizione – aggiunge il senatore Crucioli – con una chiara idea politica e una reale prospettiva, oltre a tenerci in sintonia con il paese e con i cittadini, ci consente di essere la sola compagine accogliente per tutti coloro che non si piegano alla visione guerrafondaia di un governo che non rappresenta gli interessi degli italiani”

