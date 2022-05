Roma, 18 mag. (LaPresse) – “Io trovo vergognoso quello che è successo” in commissione Esteri al Senato. Cosa fare “lo sta decidendo Conte, ma credo che sia una bruttissima pagina di correttezza politica e democrazia. Poi lo sfregio della Craxi, proprio una mancanza di rispetto e di scorrettezza nel segreto dell’urna. Lo trovo davvero sgradevole”. Così il deputato del M5S, Stefano Buffagni, intercettato dai cronisti nei pressi di Montecitorio. “Se ci sono grandi statisti che preferiscono riesumare il Craxi di turno”, aggiunge Buffagni, “lo trovo uno schiaffo alla democrazia e anche i cittadini, che certamente hanno altri problemi a cui pensare che vedere la Craxi presidente della commissione Esteri, che certamente non risolverà i problemi del paese perché non mi pare si sia mai distinta per questo”.

