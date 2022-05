Roma, 18 mag. (LaPresse) – L’area di imbarco di fiumicino “è uno strumento essenziale per Roma per le sfide che ha davanti: il Giubileo e per l’auspicato l’expo 2030”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’inaugurazione della nuova area d’imbarco all’aeroporto di Fiumicino a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata