Roma, 18 mag. (LaPresse) – “La Finlandia e la Svezia sono partner di lunga data degli Stati Uniti e aderendo alla Nato, rafforzeranno ulteriormente la nostra cooperazione in materia di difesa e andranno a beneficio dell’intera Alleanza transatlantica”, Lo ha dichiarato il presidente Usa, Joe Biden. Lo riporta la Casa Bianca. “Mentre le loro domande di adesione alla Nato vengono prese in considerazione, gli Stati Uniti lavoreranno con Finlandia e Svezia per rimanere vigili contro qualsiasi minaccia alla nostra sicurezza condivisa e per scoraggiare e affrontare l’aggressione o la minaccia di aggressione”, argomenta ancora. “Attendo con impazienza di accogliere domani a Washington il presidente finlandese Sauli Niinistö e il primo ministro svedese Magdalena Andersson, così da poterci consultare ulteriormente”.

