Milano, 18 mag. (LaPresse) – Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, presieduto dal Commissario Felice Colombrino, come segno concreto di vicinanza dello Stato e delle Istituzioni, ha dedicato la seduta di oggi alla concessione di benefici economici ai familiari delle vittime delle stragi di Capaci e di via D’Amelio.

