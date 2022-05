Bruxelles, 18 mag. (LaPresse) – “Il risparmio energetico è il modo più rapido ed economico per affrontare l’attuale crisi energetica. Aumenteremo quindi l’obiettivo di efficienza energetica dell’Ue per il 2030 dal 9% al 13%. E stiamo aumentando l’obiettivo 2030 per l’energia rinnovabile dell’Ue dal 40% al 45%. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una dichiarazione al Vip Corner di Palazzo Berlaymont.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata