Roma, 18 mag. (LaPresse) – Ci sarà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky tra gli ospiti – in forma virtuale – del Davos Forum in programma dal 22 al 26 maggio nella località svizzera. Lo rendono noto gli organizzatori. Tra i partecipanti anche il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.Assente invece la Russia. Per l’Italia parteciperanno Daniele Franco, ministro dell’economia, Enrico Giovannini, Infrastrutture e mobilità, Roberto Cingolani, Transizione ecologica, Vittorio Colao, Innovazione tecnologica.

