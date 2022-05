Roma, 17 mag. (LaPresse) – La band ucraina Kalush Orchestra, vincitrice dell’Eurovision-2022, ha deciso di fare un tour in Europa per raccogliere fondi per le forze armate e le fondazioni di beneficenza dell’Ucraina. Lo ha annunciato il frontman Oleh Psyuk durante una conferenza stampa a Leopoli. Lo riporta Ukrinform. “A breve annunceremo sulla nostra pagina Instagram le città in cui ci esibiremo”, ha spiegato.

