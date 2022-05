Roma, 17 mag. (LaPresse) – “Di fronte a Paesi che confinano con la Russia e chiedono di voler entrare nella Nato per aver una situazione più confortevole, non possiamo dire di no e quindi diciamo di sì”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a margine del convegno “Interconnessione e intermodalità per lo sviluppo sostenibile delle reti di trasporto”, organizzato dal Movimento 5 Stelle in Senato, rispondendo a una domanda sull’entrata di Svezia e Finlandia nella Nato.

