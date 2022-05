Roma, 17 mag. (LaPresse) – Silvio Berlusconi “ieri a Treviglio ha semplicemente parlato del drammatico costo, in termini di vite umane, di distruzioni, di privazioni, del conflitto in Ucraina, e della necessità di arrivare nei tempi più brevi a una soluzione diplomatica che definisca un nuovo assetto di sicurezza e di stabilità nell’Europa dell’Est, garantendo naturalmente la libertà, l’integrità e la sicurezza degli stati sovrani”. È quanto si legge in una nota del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

