Roma, 17 mag. (LaPresse) – Silvio Berlusconi “in questa come in altre occasioni pubbliche ha espresso con estrema chiarezza delusione e profondo dissenso verso le scelte del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin”. È quanto si legge in una nota del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

