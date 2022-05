Roma, 17 mag. (LaPresse) – Silvio Berlusconi “e con lui Forza Italia sono sempre stati in questi 28 anni e sono oggi dalla parte dell’Occidente, dell’Europa, della Libertà. Su questo non ci può essere nessun dubbio e nessun equivoco. Lo dimostrano innumerevoli atti di governo e voti parlamentari, nei quali l’interesse nazionale, la vocazione europeista, la fedeltà all’Alleanza Atlantica sono state e saranno la nostra stella polare”. È quanto si legge in una nota del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata