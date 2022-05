Roma, 17 mag. (LaPresse) – “Stupisce il titolo del ‘Corriere della sera’ riferito all’intervento del presidente Berlusconi a Treviglio, che forse deriva da un affrettata lettura di alcune frasi isolate dal contesto nel quale sono state pronunciate. Il leader di Forza Italia non ha mai giustificato in alcun modo l’aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa, un atto di forza inaccettabile nei confronti di uno stato sovrano, che sta causando molte, troppe vittime”. È quanto si legge in una nota del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

