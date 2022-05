Milano, 17 mag. (LaPresse) – Un ragazzino di 13 anni è stato ferito alla schiena con un arma da taglio mentre era in classe, nella scuola media Marino Guardano di Melito, in provincia di Napoli. Soccorso,è stato trasferito nell’ospedale Santobono, dove è stato medicato con dei punti di sutura. Il 13enne non è in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata.

