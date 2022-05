Roma, 17 mag. (LaPresse) – “Con l’attuale legge elettorale e con il taglio dei parlamentari credo si andrebbe verso una campagna elettorale peggiore, gli italiani voterebbero solo per i capi partiti, senza rappresentanza territoriale che invece ritengo fondamentale. Per questo dobbiamo fare in modo di arrivare a una nuova legge elettorale, ma non per cambiare le alleanze. Un cambio di legge elettorale è fondamentale”. Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta aprendo la direzione nazionale del partito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata