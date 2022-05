Roma, 17 mag. (LaPresse) – L’apertura del doppio conto presso Gazprombank ” è stata presa nel rispetto dell’attuale quadro sanzionatorio internazionale e nel contesto di un confronto in corso con Gazprom Export per confermare espressamente l’allocazione a carico di Gazprom Export stessa di ogni eventuale costo o rischio connesso alla diversa modalità esecutiva dei pagamenti”. Lo rende noto Eni in un comunicato.

