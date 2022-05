Milano, 17 mag. (LaPresse) – La Camera respinge la questione pregiudiziale di costituzionalità sul dl Taglia prezzi sollevata da Fratelli d’Italia. Su 322 presenti in Aula, sono stati 289 i voti contrari e 30 i favorevoli su una maggioranza di 160. Gli astenuti sono stati tre. Ieri in due occasioni è mancato il numero legale per la votazione.

