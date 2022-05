Milano, 17 mag. (LaPresse) – “Questi sono attacchi a cui in questo momento è molto complesso poter reagire. Quello che possiamo fare ovviamente è migliorare le difese”. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), Roberto Baldoni, in audizione in commissione Affari istituzionali alla Camera, in riferimento all’attacco informatico di ieri al sito della polizia di Stato ma anche a quelli precedenti ai portali dell’Istituto superiore di Sanità e del Senato.

