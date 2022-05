Milano, 17 mag. (LaPresse) – “In figure come il Commissario Calabresi sono testimoniati valori che consentono all’intera comunità di progredire, di trovare l’unità necessaria nei momenti più difficili, di sentirsi responsabile verso le nuove generazioni. In questo giorno si rinnova la solidarietà e la vicinanza del popolo italiano alla moglie e ai figli, costretti a pagare il prezzo più alto alla barbarie di un tempo drammatico, in cui il furore ideologico giunse all’estremo della ferocia e del disprezzo di ciò che è più umano”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in ricordo del commissario Luigi Calabresi, ucciso il 17 maggio di 50 anni.

