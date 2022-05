Milano, 16 mag. (LaPresse/AP) – Un uomo ha aperto il fuoco durante un pranzo in una chiesa della California meridionale domenica, provocando un morto e cinque feriti per colpi di arma da fuoco. L’uomo è stato poi fermato in quello che un funzionario dello sceriffo ha definito un atto di “eroismo e coraggio eccezionali”. La sparatoria è avvenuta durante un banchetto a pranzo dopo una funzione mattutina nella chiesa nella città di Laguna Woods. La polizia afferma che il sospettato della sparatoria è un uomo asiatico sulla sessantina che gli investigatori non credono viva nella comunità. La polizia locale dice che quando sono arrivati sulla scena i parrocchiani avevano già l’uomo legato e in custodia.

