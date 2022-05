Roma, 16 mag. (LaPresse/AP) – McDonald’s ha avviato il processo di vendita delle sue attività in Russia, che comprendono 850 ristoranti che danno lavoro a 62.000 dipendenti. Il gigante dei fast food ha sottolineato che la crisi umanitaria causata dalla guerra ha reso di fatto “insostenibile, né coerente con i valori di McDonald’s” mantenere le attività in Russia. L’azienda di Chicago ha chiuso temporaneamente i suoi negozi in Russia, ma continua a pagare i dipendenti. Lunedì ha dichiarato che cercherà di farli assumere da un acquirente russo e di pagarli fino alla chiusura della vendita. Al momento non è stato individuato nessun potenziale acquirente. McDonald’s ha dichiarato che intende iniziare a rimuovere gli archi dorati e altri simboli e insegne con il suo nome.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata