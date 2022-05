Milano, 16 mag. (LaPresse) – Il cantante Luigi ha vinto Amici 2022, la 21esima edizione del programma di Maria De Filippi, imponendosi nella finalissima sul ballerino classico Michele, che ha vinto la categoria ballo in finale contro Serena. Tra i cantanti, quattro i finalisti, sono stati eliminati prima Albe, poi Sissi, infine la sfida tra i due favoriti della vigilia, Luigi e Alex, si è risolta a favore del primo. Luigi vince il premio da 150mila euro e a Michele vanno i 50mila del premio della sua categoria. Il premio della critica, assegnato durante la diretta dai giornalisti, è andato invece a Sissi. La finale del talent, in diretta su Canale 5, vedeva per la prima volta sei concorrenti al capitolo conclusivo. Per la categoria ballo, Michele si è aggiudicato anche l’invito di Roberto Bolle a esibirsi nella serata conclusiva del festival On Dance di Milano, mentre Serena ha avuto una borsa di studio di un anno alla prestigiosa Ailey School di New York. A Serena anche il Premio Tim, del valore di 30mila euro.

