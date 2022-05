Gerusalemme, 16 mag. (LaPresse/AP) – Il massimo ecclesiastico cattolico in Terra Santa, il patriarca di Gerusalemme dei Latini, Pierbattista Pizzaballa, ha condannato il pestaggio da parte della polizia israeliana di persone in lutto che trasportavano la bara della giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh, accusando le autorità di violare i diritti umani e di non rispettare la Chiesa cattolica. L’attacco della polizia, ha detto Pizzaballa ai giornalisti al St. Joseph Hospital di Gerusalemme, “è una grave violazione delle norme e dei regolamenti internazionali, compreso il diritto umano fondamentale alla libertà di religione, che deve essere rispettato anche in uno spazio pubblico”.

