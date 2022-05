Torino, 16 mag. (LaPresse) – “Mercoledì 18 maggio la premier Sanna Marin incontrerà a Roma il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. Gli argomenti all’ordine del giorno del loro incontro bilaterale includono la guerra di aggressione della Russia in Ucraina, la mutata situazione della sicurezza in Europa, i modi per ridurre la dipendenza dell’Europa dall’energia russa, l’autonomia strategica dell’Ue, la Finlandia e la Nato e la riunione speciale del Consiglio europeo per si terrà a fine maggio. I primi ministri discuteranno anche le modalità per accelerare la cooperazione economica e commerciale tra Finlandia e Italia”. Lo rende noto il governo finlandese.

