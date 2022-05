Roma, 16 mag. (LaPresse) – Il Piano Industriale 2022-2031 di Fs “prevede l’assunzione nel suo arco temporale di 40mila persone e vede proprio nelle persone il suo principale fattore abilitante, insieme all’innovazione, alla trasformazione digitale e alla connettività. Inizia per noi tutti un Tempo Nuovo e sono certo che proprio le nostre persone, oggi come ieri, sapranno trasformare questo piano in realtà, mostrandosi all’altezza delle sfide che ci attendono”. Lo ha dichiarato Luigi Ferraris, amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

