Roma, 16 mag. (LaPresse) – “Magari non subito dopo la partita quando gli animi sono ancora abbastanza caldi, ma arriveremo ad aprirci. Stiamo lavorando a un progetto di comunicazione per arrivare non a giustificare, ma a fare didattica anche attraverso il confronto e dare chiavi di lettura anche sull’errore o sul fatto tecnico”. Così il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange, in occasione della cerimonia di consegna del Premio Bearzot 2022 presso il Salone d’onore del Coni, a Roma. “Il Var? Pensiamo si debba andare verso una specializzazione. Rocchi alla guida della Can? Lo dexciderà il comitato nazionale a fine stagione, ma ha ottime possibilità visto il lavoro che sta facendo”, ha aggiunto.

