Buffalo (New York), 15 mag. (LaPresse/AP) – Il sospetto autore della strage di Buffalo è Payton Gendron di Conklin nello stato di New York a circa 320 chilometri da Buffalo. Non è chiaro perché il 18enne abbia deciso di colpire proprio in quella città e in un quel particolare supermercato. In un video pubblicato da lui stesso su twitch lo si vede arrivare in auto presso il luogo della strage. La polizia indaga per crimine d’odio motivato dall’estremismo razzista. Nella strage sono morte dieci persone.

