Roma, 15 mag. (LaPresse) – “Mi congratulo con l’Ucraina per la vittoria nell’Eurovisione. Non lo dico per piaggeria, abbiamo visto come abbia avuto il sostegno di tutta l’Europa e in Australia. Poi la canzone è magnifica”. Lo ha detto Mircea Geoana, vice segretario generale della Nato a margine del meeting informale dei ministri degli Esteri dell’Alleanza. “Questa guerra, il primo grande coflitto in Europa a partire della seconda guerra mondiale, è inaccettabile e brutale”.

