Torino, 15 mag. (LaPresse) – “Sono inc…, è la cosa vera e sincera. E so già che più passeranno i minuti e le ore e più mi inc…erò. Oggi ho buttato 20 punti nel cesso ed è un peccato”. Lo ha detto Francesco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport commentando la caduta a sei giri dalla fine del Gp di Francia che gli ha negato di giocarsi la vittoria a Le Mans. “Ho commesso un errore stupido, Enea stava andando fortissimo e io anche – ha aggiunto il pilota della Ducati – Ho commesso un errore alla 8, rientrando non ho pensato di dover recuperare per forza, sapevo che eravamo al limite. Stavamo spingendo forte. Se voglio puntare al titolo queste cavolate qui non sono ammesse. Ora devo ragionare bene, ho qualche giorno a casa per pensarci e per imparare da questo errore, che forse è il più grave che abbia commesso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata