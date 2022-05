Roma, 15 mag. (LaPresse) – “In merito alla tenuta del governo non sono preoccupato. Ovviamente ci sono delle discussioni in corso, è normale che ci sia un contradditorio ma questo governo è nato proprio per affrontare questo tempo di crisi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio a ‘In mezz’ora in più’ su Rai3.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata