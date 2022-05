Milano, 15 mag. (LaPresse) – “Eurovision Song Contest 2022 è riuscito a cogliere appieno lo spirito del momento e i risultati di ascolto – di tutte le serate e della finale in particolare – lo mostrano con chiarezza. Sono stati soprattutto i giovani a seguire con passione la gara, in tv, in radio, in streaming, sui social e a decretare, con il televoto, la vittoria dell’Ucraina: una scelta che, insieme all’apprezzamento per la canzone in gara, rispecchia anche la volontà di pace dei popoli d’Europa”. Così la presidente Rai, Marinella Soldi, commenta il grande successo dell’Eurovision Song Contest 2022.

