Taipei (Taiwan), 15 mag. (LaPresse/AP) – Supermercati, centri commerciali e ristoranti a Shanghai potranno riaprire a capienza limitata a partire da lunedì. Lo ha detto l vice sindaco della città Chen Tong in una conferenza stampa. Anche i mercati agricoli potranno riaprire garantendo al contempo transazioni “senza contatto”. I ristoranti potranno servire da asporto. Tuttavia, il dipartimento dei trasporti di Shanghai ha dichiarato che non è ancora chiaro quando verranno riattivate le linee della metropolitana al momento ferme e i residenti stanno aspettando con cautela per vedere come si svilupperanno effettivamente le nuove misure. La Cina ha segnalato 1.718 casi di COVID-19 trasmessi localmente nelle ultime 24 ore. La maggior parte asintomatici.

