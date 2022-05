Torino, 15 mag. (LaPresse) – Jay Hindley ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia, la frazione di 191 km da Isernia all’arrivo in salita sul Blockhaus. Il corridore della Bora-Hansgrohe ha preceduto in uno sprint ristretto a sei corridori gli uomini di classifica, battendo in volata Romain Bardet e Richard Carapaz. Bene anche Domenico Pozzovivo, sesto e migliore degli italiani, arrivato con i migliori. Tiene anche Vincenzo Nibali, arrivato a 34″ dal vincitore, mentre esce di classifica Simon Yates, in grossa difficolt√† sull’ultima salita al pari di Giulio Ciccone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata