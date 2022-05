Roma, 14 mag. (LaPresse) – “E’ chiaro che questo cambiamento non può rimanere senza una reazione politica, nonché senza un’analisi molto approfondita delle conseguenze della nuova configurazione di forze che potrebbe formarsi a seguito del prossimo ampliamento dell’alleanza”. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko in merito all’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. Lo riporta Ria Novosti. “È chiaro che la decisione non sarà presa sulle emozioni, sarà un’analisi approfondita e verificata di tutti i fattori che influenzano la situazione della sicurezza in questa regione”.

