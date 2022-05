Roma, 14 mag. (LaPresse) – La guerra in Ucraina finirà entro l’anno. A dirlo in un’intervista alla Bbc il capo dell’intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov. Il momento cruciale sarà “la seconda parte di agosto”. Budanov si è detto convinto che l’Ucraina riprenderà tutti i territori in mano ai russi “compresi Donbass e Crimea”. E riguardo alle condizioni di salute di Vladimir Putin secondo il militare di Kiev il leader del Cremlino sarebbe “molto malato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata