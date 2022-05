Roma, 14 mag. (LaPresse) – “Sosterremo un nome unitario e rappresentativo di tutto il Movimento per la Presidenza della Commissione Esteri del Senato. Non ci sono spaccature, divisioni o nomi alternativi, c’è solo la volontà di scegliere il miglior profilo per ricoprire un ruolo molto importante in una fase delicata come quella che stiamo attraversando. Massima fiducia in Giuseppe Conte, nella capogruppo Mariolina Castellone e nei componenti M5S della Commissione Esteri del Senato”. Così il ministro Di Maio a margine del G7 Esteri in Germania.

