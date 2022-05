Torino, 14 mag. (LaPresse) – Lo Spezia supera 3-2 l’Udinese nella 37/a giornata di campionato e resta in Serie A. La squadra di Thiago Motta infatti sale a 36 punti e conquista l’aritmetica certezza della salvezza. Per i liguri rete di Verde, Gyasi e Maggiore, in risposta al vantaggio iniziale dei padroni di casa con Molina. In pieno recupero Nestorovski accorcia le distanze a gara ormai chiusa.

