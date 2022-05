Milano, 13 mag. (LaPresse) – In aumento le donne che si rivolgono ai Centri antiviolenza: nel 2020, 54.609 donne hanno contattato almeno una volta i Centri antiviolenza, in aumento di 3.964 unità rispetto al 2019. È quanto emerge dal rapporto Istat ‘Il sistema di protezione per le donne vittime di violenza’, riferito al 2020 e al 2021.

