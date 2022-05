Roma, 13 mag. (LaPresse) – Secondo l’agenzia russa Tass, che cita fonti informate, sarebbero in corso dei negoziati per un nuovo scambio di prigionieri tra la Russia e gli Usa. Si starebbe lavorando per scambiare la giocatrice di basket americana Brittney Griner, arrestata in aeroporto a Mosca per una bottiglietta contenete olio di cannabis, con il trafficante di armi Viktor Anatolyevich Bout, conosciuto con il soprannome di ‘mercante della morte’.

