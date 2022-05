Milano, 13 mag. (AWE/LaPresse) – Raccolta diretta assicurativa in netta crescita nel I trimestre 2022 per Unipol che vede un complessivo di 3,4 mld, +8,4% rispetto al I trimestre 2021. Lo comunica in una nota il Gruppo che ha approvato i risultati consolidati al 31 marzo 2022.

