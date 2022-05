Milano, 13 mag. (LaPresse) – Rialzo per i dividendi cumulati di Unipol che staccherà cedole per 750 milioni di euro. È quanto prevede il nuovo piano industriale 2022-2024 del Gruppo ‘Opening New Ways’: si tratta, anche in questo caso di un rialzo rispetto ai 600 milioni del piano 2019-2021, come precisa la nota di Unipol.

