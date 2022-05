Milano, 13 mag. (LaPresse) – Target finanziari del triennio 2022-2024 per Unipol in rialzo rispetto a quelli del precedente Piano Strategico: secondo il nuovo piano strategico ‘Opening New Ways’, si prevede un utile cumulato pari a 2,3 miliardi di euro, in rialzo rispetto ai 2 mln del triennio 2019-2021.

