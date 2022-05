Milano, 13 mag. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha affermato che Vladimir Putin si sta “umiliando sulla scena mondiale” e ha invitato gli alleati internazionali ad andare “più avanti e più velocemente” nel sostenere l’Ucraina e frenare il leader russo. Truss ha esortato i ministri degli Esteri del G7 riuniti in Germania a impegnarsi in nuove ondate di sanzioni finché le truppe di Putin rimarranno in Ucraina. “Putin si sta umiliando sulla scena mondiale. Dobbiamo assicurarci che affronti una sconfitta in Ucraina che gli neghi qualsiasi beneficio e alla fine limiti un’ulteriore aggressione”, ha dichiarato. “Per aiutare l’Ucraina, dobbiamo andare oltre e più velocemente. La migliore sicurezza a lungo termine per l’Ucraina verrà dalla sua capacità di difendersi. Ciò significa fornire all’Ucraina un percorso chiaro verso l’equipaggiamento standard della Nato”, ha aggiunto Truss.

