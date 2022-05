Torino, 13 mag. (LaPresse) – Il Regno Unito ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina che colpiscono il “portafoglio” della famiglia e degli amici del presidente russo Vladimir Putin. Tra le persone sanzionate Alina Kabaeva, ex ginnasta olimpica e presidente del consiglio di amministrazione del National Media Group, la più grande società privata russa di media, considerata attuale compagna di Putin; Lyudmila Ocheretnaya, ex moglie di Putin, che dal divorzio nel 2014 ha beneficiato di rapporti commerciali preferenziali con enti statali; Igor Putin, cugino di primo grado del presidente e un uomo d’affari russo, direttore del porto marittimo internazionale di Pechenga; Mikhail Putin, uomo d’affari russo e parente del presidente, vicepresidente del consiglio di amministrazione di Sogaz Insurance e vicepresidente del consiglio di amministrazione di Gazprom; Roman Putin e Mikhail Shelomov, cugini di primo grado del presidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata