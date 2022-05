Bruxelles, 13 mag. (LaPresse) – “Annuncerò che come Unione europea forniremo una nuova tranche di altri 500 milioni per sostenere l’Ucraina militarmente. Saranno 2 miliardi in totale. Un nuovo impulso per il supporto militare, più pressione sulla Russia, con sanzioni economiche, lavorare per un isolamento internazionale della Russia, a contrastate la disinformazione sulle conseguenze della guerra, sui prezzi dell’energia e dei generi alimentari nel mondo. Sto presentando un fronte unito per continuare a sostenere l’Ucraina. Questo sarà il risultato di questo incontro”. Così l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo alla riunione del G7 a Weissenhaus, in Germania.

